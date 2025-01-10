營收速報 - 環宇-KY(4991)12月營收2.05億元年增率高達48.88％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 08:15
今年1-12月累計營收為17.50億元，累計年增率29.57%。
最新價為132.5元，近5日股價上漲2.32%，相關半導體類指數下跌-1.23%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1145 張
- 外資買賣超：+264 張
- 投信買賣超：+531 張
- 自營商買賣超：+350 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|2.05億
|49%
|38%
|24/11
|1.49億
|13%
|21%
|24/10
|1.23億
|-7%
|-36%
|24/9
|1.93億
|21%
|50%
|24/8
|1.28億
|16%
|-7%
|24/7
|1.38億
|52%
|5%
環宇-KY(4991-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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