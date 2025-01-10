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鉅亨速報

營收速報 - 環宇-KY(4991)12月營收2.05億元年增率高達48.88％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 08:15


環宇-KY(4991-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣2.05億元，年增率48.88%，月增率37.61%。

今年1-12月累計營收為17.50億元，累計年增率29.57%。

最新價為132.5元，近5日股價上漲2.32%，相關半導體類指數下跌-1.23%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1145 張
  • 外資買賣超：+264 張
  • 投信買賣超：+531 張
  • 自營商買賣超：+350 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 2.05億 49% 38%
24/11 1.49億 13% 21%
24/10 1.23億 -7% -36%
24/9 1.93億 21% 50%
24/8 1.28億 16% -7%
24/7 1.38億 52% 5%

環宇-KY(4991-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收環宇-KY

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