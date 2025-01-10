營收速報 - 2025年1月10日台股中小型公司12月營收一覽（新增488家）
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 07:55
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2025年1月10日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1221家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|寶徠-建材營造業
|2.00億
|40691.2%
|富華新-建材營造業
|32.83億
|27397.7%
|泓辰-電機機械
|1,082萬
|4750.2%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|皇普-建材營造業
|53.06億
|9825838.9%
|宏普-建材營造業
|18.05億
|11995.9%
|國揚-建材營造業
|6,558萬
|9601.6%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1221家。其中營收年增大於 25％有369家，年增小於-20％有161家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|133家
|介於10～50億
|>= 0%
|195家
|介於10～50億
|< 0%
|85家
|介於10～50億
|<= -20%
|93家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|236家
|小於10億
|>= 0%
|275家
|小於10億
|< 0%
|134家
|小於10億
|<= -20%
|93家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|聯上發-建材營造業
|5.37億
|98171.4%
|寶徠-建材營造業
|2.00億
|40691.2%
|富華新-建材營造業
|32.83億
|27397.7%
|華友聯-建材營造業
|1.19億
|5812.7%
|泓辰-電機機械
|1,082萬
|4750.2%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|皇普-建材營造業
|53.06億
|9825838.9%
|三豐-建材營造業
|6.80億
|135286.1%
|宏普-建材營造業
|18.05億
|11995.9%
|國揚-建材營造業
|6,558萬
|9601.6%
|安瑞-KY-通信網路業
|2.47億
|2475.6%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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