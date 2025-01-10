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鉅亨速報

營收速報 - 2025年1月10日台股中小型公司12月營收一覽（新增488家）

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 07:55


本次公布12月營收一覽

截至台北時間2025年1月10日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1221家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
寶徠-建材營造業 2.00億 40691.2%
富華新-建材營造業 32.83億 27397.7%
泓辰-電機機械 1,082萬 4750.2%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
皇普-建材營造業 53.06億 9825838.9%
宏普-建材營造業 18.05億 11995.9%
國揚-建材營造業 6,558萬 9601.6%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1221家。其中營收年增大於 25％有369家，年增小於-20％有161家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 133家
介於10～50億 >= 0% 195家
介於10～50億 < 0% 85家
介於10～50億 <= -20% 93家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 236家
小於10億 >= 0% 275家
小於10億 < 0% 134家
小於10億 <= -20% 93家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
聯上發-建材營造業 5.37億 98171.4%
寶徠-建材營造業 2.00億 40691.2%
富華新-建材營造業 32.83億 27397.7%
華友聯-建材營造業 1.19億 5812.7%
泓辰-電機機械 1,082萬 4750.2%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
皇普-建材營造業 53.06億 9825838.9%
三豐-建材營造業 6.80億 135286.1%
宏普-建材營造業 18.05億 11995.9%
國揚-建材營造業 6,558萬 9601.6%
安瑞-KY-通信網路業 2.47億 2475.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收12月營收建材營造業聯上發建材營造業寶徠

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寶徠16.35-1.51%
富華新33.2-0.45%
皇普42.4-1.17%
宏普31.35-0.16%
國揚22.35-0.45%
聯上發11.75-0.84%
華友聯120-2.04%
三豐19.9-2.45%
安瑞-KY28.5-5.63%
泓辰63.83.69%

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