微軟、Google也向川普示好！各向就職基金捐贈100萬美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-10 09:10

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據《彭博》周五（10 日）報導，微軟和 Google 發言人證實了捐款傳聞。微軟周四宣布向川普就職基金捐款 100 萬美元，試圖加強其與新政府的關係。微軟一位發言人說，在川普的第一個任期，該公司就曾向川普的就職基金捐了 50 萬美元。

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微軟執行長納德拉曾多次與川普會面，希望在川普領導下，美國政府推動人工智慧（AI）政策朝有利方向發展。

微軟副董事長兼總裁史密斯上周發布文章稱：「美國需要一個明智的國際戰略，在全球範圍內支持美國的 AI 科技發展。」

在美國，一名候選人在贏得總統選舉後，會任命一個就職委員會來安排就職活動，比如開幕儀式、晚宴、遊行等。與大選捐款不同，就職委員會的捐款沒有所謂的上限。

科技公司一直是川普及其盟友猛烈批評的目標，在大選後也沒迴避對該行業的批評。隨著共和黨即將控制白宮和國會兩院，並呼籲對科技行業進行新的監管，一些企業高層正在調整對川普的姿態。