明年底前成立！挪威國油和殼牌將合併英國海上資產 將成北海最大獨立油氣生產商

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-05 17:20

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該合資企業將包括挪威國家石油公司在 Mariner、Rosebank 和 Buzzard 的股權，以及殼牌在 Shearwater、Penguins、Gannet、Nelson、Pierce、Jackdaw、Victory、Clair 和 Schiehallion 的持股。

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目前，Equinor 每天利用上述 3 個油田生產約 3.8 萬桶石油，殼牌則在上述 9 處油田生產約 10 萬桶。Rosebank 是迄今北海正在開發的最大新油田。Equinor 在英國擁有約 300 名員工，而殼牌在英國擁有約 1000 名員工。

Equinor 和殼牌在聯合聲明中表示，「新公司將更靈活、專注、具成本競爭力，並在戰略上處於有利地位，將大幅提高合資公司在英國大陸棚上的價值，並稱「一系列」探勘許可證也將成為合資企業的一部分，即使目前不清楚在政府對新油田勘探越來越多限制下，油氣生產商會有多大意願繼續在北海開發與生產。

殼牌和挪威國家石油公司都在等待一個法庭判決，該案件將決定是否應停止 Rosebank 和殼牌 Jackdaw 油田的開發，因此前英國在頒發許可證時未考慮開發油田對氣候變遷的影響。

兩家公司預計在新公司成立獲批後，在 2025 年底前完成合資企業的創立，殼牌稱新公司將成為英國北海最大的獨立石油和天然氣生產商。

殼牌綜合天然氣和上游總監 Zoë Yujnovich 在一份聲明中說：「新合資企業將有助於在平衡能源轉型中發揮關鍵作用，為數百萬英國家庭提供暖氣、工業電力以及人們所依賴的燃料的安全供應。」

Equinor 國際探勘和生產執行副總裁 Philippe Mathieu 也在聲明中說：「這項交易增強 Equinor 的近期現金流，透過結合 Equinor 和殼牌長期專業知識以及有競爭力的資產，這個新公司將在確保英國能源供應上發揮至關重要的作用。」