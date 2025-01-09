鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士IX-US的目標價調降至125.4元，幅度約3.62%
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對歐力士(IX-US)提出目標價估值：中位數由130.11元下修至125.4元，調降幅度3.62%。其中最高估值151.51元，最低估值112.94元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予歐力士評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀0位。
歐力士今(9日)收盤價為103.51元。近5日股價上漲3.62%，標普指數上漲0.62%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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