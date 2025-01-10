鉅亨速報 - Factset 最新調查：敏銳品牌AYI-US的目標價調升至336元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 02:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對敏銳品牌(AYI-US)提出目標價估值：中位數由320元上修至336元，調升幅度5%。其中最高估值380元，最低估值304元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予敏銳品牌評價：積極樂觀3位、保持中立7位、保守悲觀0位。
敏銳品牌今(10日)收盤價為313.64元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲0.62%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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