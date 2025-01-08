誓言禁蓋新風電場！川普：將嘗試制定一項不建造風電機的政策

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-08 08:50

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美國準總統川普周二 (7 日) 在當選後首度談到第二個總統任期的能源政策，他將尋求制定一項政策，任上不建設任何風電場，此舉將威脅到計畫中的數十億美元風電專案。

川普在海湖莊園記者會上長篇大論地反對風電時說：「我們將嘗試制定一項不建造風電機的政策。它們汙染我們的國家，沒有人想要它們。」

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川普還特別提到紐澤西州近海一個 200 台風電場專案，指的是 EDF Renewables 和殼牌公司 (SHEL-US) 正在開發的一個專案，其他可能受到威脅的風電專案公司還包括 RWE、Avangrid Inc.、Orsted AS 和 Invenergy LLC。

德國能源公司 RWE 表示，該公司的墨西哥灣風電場計畫時間表恐被推遲，但不會完全取消。

作為總統，川普將擁有廣泛的權力來批准正在規劃中的美國近海數十億美元的專案，以及在大片聯邦土地上擬議興建中的風電場。去年 5 月，川普曾表示上任第一天就會發佈針對風電場的行政命令

長期以來，川普一直毫不掩飾地批評風能，甚至錯誤地聲稱風電機會引發癌症。早在首次參選總統前，川普便經常公開反對他在蘇格蘭的高爾夫球場周圍安裝風電機，認為這不美觀。他還將鯨魚死亡歸咎於海上風電機，即便美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 稱「目前尚不清楚大型鯨魚的死亡與正在進行的離岸風電活動之間存在關係」。

支援風能人士表示，川普的反風電政策將提高美國電力成本，並剝奪美國的一個電力來源。根據美國能源部數據，風電是美國成長最快、成本最低的電力來源之一。