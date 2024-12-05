凱基金耶誕點燈形塑全新消金品牌 總座談股利「明年會更好」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-05 21:02

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耶誕節將至，凱基金 (2883-TW) 今 (5) 日首度舉辦點燈儀式，點亮位於金控總部前 22 公尺高的聖誕樹，總經理楊文鈞表示，未來一年要比一年更有創意，矢言把這裡變成台北市網紅打卡地點；楊文鈞點燈後受訪時談及明年股利，鬆口「可望超越今年水準」，並重申配息三原則，反映獲利成長、殖利率平穩以及可預計性。

凱基金股利政策三大原則 明年可望發放超過 0.5 元

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談及凱基金控股利的部分，楊文鈞說，先前法說會上，財務長已有向外界報告大原則，首先，股利一定要反映凱基金控的業績成長；其次，希望符合市場期待；第三，不是一年一年看能發多少，而是要有可預期性，有一定該有的成長。

至於股利配發率方面，楊文鈞透露，一定會有一個區間，跟我們的業績成長不會有太大的落差，並且盡量保持平穩的現金殖利率，但最重要因素取決於 EPS，他直言「把餅做大了，怎麼分相對就會比較簡單」。

凱基金今年發放現金股利 0.5 元，明年是否有機會超過？楊文鈞透露，因為今年業績真的比較好，預期應該有這個水準之上。不過，很多東西還在跟主管機關討論，而且也要跟董事會討論以後才能講更多。

凱基金董事長王銘陽及總經理楊文鈞率子公司董總親自出席今天的點燈儀式。(鉅亨網記者陳于晴攝)

凱基金新品牌再出發 耶誕點燈閃耀敦北商圈

凱基金董事長王銘陽及總經理楊文鈞親自出席今天的點燈儀式，與在場的凱基金控集團同仁、民眾，一同倒數點亮聖誕樹。楊文鈞致詞時表示，希望以後台北市的居民，會以凱基聖誕節的點燈作為假期的開始，再以台北 101 的跨年燈火作為慶祝的結束。

楊文鈞表示，凱基金前身是開發金，集團歷史悠久，但以往都是跟大企業打交道，以投資為主，現在有新的品牌，而且是更接近消費者的品牌，需要真的打入客戶的生活圈，成為他們熟悉的、喜歡的品牌，也會有各種不同的行銷活動，讓大家更熟悉凱基這個品牌。