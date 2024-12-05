凱基金耶誕點燈形塑全新消金品牌 總座談股利「明年會更好」
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-05 21:02
耶誕節將至，凱基金 (2883-TW) 今 (5) 日首度舉辦點燈儀式，點亮位於金控總部前 22 公尺高的聖誕樹，總經理楊文鈞表示，未來一年要比一年更有創意，矢言把這裡變成台北市網紅打卡地點；楊文鈞點燈後受訪時談及明年股利，鬆口「可望超越今年水準」，並重申配息三原則，反映獲利成長、殖利率平穩以及可預計性。
凱基金股利政策三大原則 明年可望發放超過 0.5 元
談及凱基金控股利的部分，楊文鈞說，先前法說會上，財務長已有向外界報告大原則，首先，股利一定要反映凱基金控的業績成長；其次，希望符合市場期待；第三，不是一年一年看能發多少，而是要有可預期性，有一定該有的成長。
至於股利配發率方面，楊文鈞透露，一定會有一個區間，跟我們的業績成長不會有太大的落差，並且盡量保持平穩的現金殖利率，但最重要因素取決於 EPS，他直言「把餅做大了，怎麼分相對就會比較簡單」。
凱基金今年發放現金股利 0.5 元，明年是否有機會超過？楊文鈞透露，因為今年業績真的比較好，預期應該有這個水準之上。不過，很多東西還在跟主管機關討論，而且也要跟董事會討論以後才能講更多。
凱基金新品牌再出發 耶誕點燈閃耀敦北商圈
凱基金董事長王銘陽及總經理楊文鈞親自出席今天的點燈儀式，與在場的凱基金控集團同仁、民眾，一同倒數點亮聖誕樹。楊文鈞致詞時表示，希望以後台北市的居民，會以凱基聖誕節的點燈作為假期的開始，再以台北 101 的跨年燈火作為慶祝的結束。
楊文鈞表示，凱基金前身是開發金，集團歷史悠久，但以往都是跟大企業打交道，以投資為主，現在有新的品牌，而且是更接近消費者的品牌，需要真的打入客戶的生活圈，成為他們熟悉的、喜歡的品牌，也會有各種不同的行銷活動，讓大家更熟悉凱基這個品牌。
凱基聖誕樹搭配聖誕球體、LED 燈光環繞，結合聖誕裝飾以及特製星形樹頂星，透過繽紛閃爍的光線折射，營造絢麗溫馨的聖誕氛圍，串連溫暖與幸福的能量，閃耀整個敦北商圈，更為台北市增添美麗的風景。
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