無懼股市逆風！凱基金前11月賺進330億元 EPS直逼2元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-09 19:01

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凱基金 (2883-TW) 今 (9) 日公布上月自結財務數據，11 月稅後純益為新台幣 21.61 億元，累計前 11 月稅後純益達 330.44 億元，改寫歷年同期次高紀錄，年增 75%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.94 元。其中，子公司凱基證券無懼大盤量縮走跌，獲利較前月逆勢成長。

凱基金表示，在美國大選後，由於利率、關稅與財政等政策尚有高度不確定性，導致投資市場波動加大，而凱基金集團各子公司仍維持穩健獲利表現。

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凱基人壽方面，11 月因美元持續走強，整體避險成本降低，加上掌握國內股市波段行情，實現資本利得，創造穩定獲利表現。凱壽 11 月稅後純益為 11.28 億元，累計前 11 月稅後純益達 223.87 億元，較去年同期成長 98%。

台股 11 月震盪走低，下跌 557 點或 2.44%，且交易量能較前月下滑，不過，凱基證券仍受惠於經紀、財富管理、衍商、資本市場，以及海外轉投資等收益貢獻，11 月份稅後純益 7.47 億元，累計前 11 月稅後純益 94.87 億元，與去年同期相比成長 45%。

凱基銀行 11 月稅後純益 4.25 億元，主要來自利息及手續費收入等核心收益的穩定貢獻，授信規模亦持續增長，累計前 11 月稅後純益 51.38 億元。中華開發資本受惠於投資部位評價增值，11 月稅後純益 2.26 億元，累計前 11 月稅後純益 6.91 億元。