凱基金總座：凱基銀挺進香港打造大分行 瞄準企金、財管

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-05 21:10

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凱基金 (2883-TW) 首度舉行耶誕點燈儀式，總經理楊文鈞受訪時談及明年川普新政府上任，國際變數變大，強調金控會維持穩健投資策略，並對台灣 AI 產業中長期發展持樂觀看法；凱基銀行香港分行預計明年中開業，楊文鈞寄予高度期待，強調這不只是一個普通的分行，而是一個 universal branch、大分行的概念，瞄準企金、財管業務，可望帶來質的改變。

凱基銀香港分行明年中開業 期待帶來質的改變

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此外，凱基銀行先前傳出捷報，順利取得香港分行營業執照，將是首間海外分行，預計明年中正式開業，對此，楊文鈞表示，香港分行不只是一個分行而已，將是一個大分行的概念。

相較其他台灣券商，凱基證在香港具有相當大的規模，已經培養出很好的客源，對凱基證來講，一直以來的弱點就是沒有任何海外分行，讓客戶想做財管時，有一定的不方便，因此，香港分行是一個很大的補足。

楊文鈞進一步指出，在台灣的企金業務，有很多是進出口行業的公司，如果沒有海外據點的話，就會很難去擔任這些公司的主要銀行，這兩方面都對質的變化有很大助益，現在很努力地在規劃中。

金控對於旗下銀行、保險、證券業務，是否有個別訂定明年成長目標？楊文鈞說，其實金融業能賺多少錢，有時候並不完全是可以控制的，要去檢討自己的商業模式，去年與前年比較，哪些沒有做好的地方、什麼地方可以做得更有競爭力，因此，做 2025 年的預算的時候，通常會在這種方面開始考慮，最終業績是超過預期、符合預期或遜於預期，多多少少受到整個市場影響，但能自行控制的因素，都要做到最好。

楊文鈞透露，凱基金今年提出 ONE KGI 共同行銷策略，已經做了很多的努力，兩個多月試辦以來，也得到了一些成果、學習到一些經驗，明年希望可以讓 ONE KGI 效應開始發酵。

2025 年國際變數多 凱基金秉持投資穩健策略

對於明年展望，楊文鈞表示，大家都知道國際的因素變數很大，以凱基金控的策略來說，還是秉持比較穩健的投資模式，會以資產品質為主要目標，並分散風險，如果有任何的總經改變，或是政治因素干擾，可以很快的做出一些反應。

楊文鈞坦言，「沒有人會知道明年美國新政府上台以後，真正的措施會是什麼？」因此，內部有做很多情境分析，如果開始發展，要怎麼去做因應，整體來說，凱基金控的投資相對都比較穩健。