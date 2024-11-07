聯強四大產品線Q4迎旺季 看好2大業務動能 今年營收戰新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-07 17:35

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3C 通路商聯強 (2347-TW) 今 (7) 日召開法說會，副總裁杜書全指出，四大產品線第四季迎來傳統旺季，維持樂觀看法，其中主要動能來自商用加值與半導體業務，今年營收目標將挑戰 2022 年新高，明年同樣維持成長的表現。

杜書全表示，第四季為傳統旺季，以四大產品線來看，商用加值業務受惠企業持續進行數位轉型，加上輝達 (NVDA-US) 帶動 AI 伺服器熱潮，相關晶片也提供給大型 CSP 業者與企業機構，對聯強而言是第四季的利多。

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至於資訊消費業務部分，杜書全則說「溫溫的」，第四季維持以往節奏將小幅成長；通訊業務方面，則因印尼市場表現亮眼，第四季會有不錯的成長；半導體業務因近年推動營運管理服務平台 (MSP)，第四季相關業績維持穩定。

展望 2025 年，杜書全指出，商用加值還是非常好，仍持續成長；資訊消費業務部分，PC 與 NB 明年會慢慢加溫，加上明年有電競新品推出，有望帶動消費市場；通訊業務則要觀察中國前兩大的品牌表現，不過中國品牌持續加大海外銷售，有望呈現成長；半導體業務明年維持穩健成長。

另外，川普當選美國總統，並提到可能加徵關稅，對此，杜書全則認為，聯強並未有產品出口至美國，因此目前對聯強沒有太大影響。不過，倘若川普真的提高中國和全球關稅，則需觀察是否影響到經濟，如果亞太地區受到波及，當地業務多少會受到影響。