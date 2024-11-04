聯強四大業務全面走揚 Q3稅後純益季增近3成 EPS 1.35元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-04 15:33
3C 通路商聯強 (2347-TW) 今 (4) 日公布第三季財報，在四大業務業績全面走強下，稅後純益達 23 億元，季增近 3 成，年增逾 3 成，每股盈餘 1.35 元；累計前三季稅後純益 62.8 億元，年增 22%，每股純益 3.76 元。
聯強指出，四大業務表現同步走揚，商用加值業務逐季走高，第三季營收 340 億元，年增 20% 創同期新高；資訊消費業務因市場需求有所回溫以及新品導入，營收 338 億元，年增 4%。
通訊業務部分，因九月新機上市以及東南亞地區需求維持熱絡，第三季再創六年新高，營收 49 億元，年增 3%；半導體業務，則受惠於 AI 熱潮帶動業者持續拉貨，營收 382 億元續創同期新高，年增 8%。
在營運效率方面，受惠商品組合優化，聯強第三季毛利率達 4.33% 創同期新高，營業費用率則因經濟規模擴大降至 1.98% 的十年新低，帶動營業淨利年增 34% 達 26 億元，營業淨利率 2.35% 亦創同期新高。
聯強第 3 季營收 1,088 億元，季增 8.6%，年增 11.0%；毛利率 4.3%，季增 0.1 個百分點，年增 0.3 個百分點；營業利益 23 億元，季增 14.8%，年增 20%；營益率 2.1%，季增 0.1 個百分點，年增 0.3 個百分點；稅後純益 23 億元，季增 26%，年增 33%，每股純益 1.35 元。
聯強 113 年前 9 個月累計營收 3,127.6 億元，年增 11%；毛利率 4.4%，年增 0.3 個百分點；營業利益 85.7 億元，年增 12%；營益率 2.2%，年增 0.2 個百分點；稅後純益 62.8 億元，年增 22%，每股純益 3.76 元。
聯強將於 11 月 7 日召開法人說明會，說明公司營運和展望。
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