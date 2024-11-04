聯強四大業務全面走揚 Q3稅後純益季增近3成 EPS 1.35元

3C 通路商聯強 ( 2347-TW ) 今 (4) 日公布第三季財報，在四大業務業績全面走強下，稅後純益達 23 億元，季增近 3 成，年增逾 3 成，每股盈餘 1.35 元；累計前三季稅後純益 62.8 億元，年增 22%，每股純益 3.76 元。

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通訊業務部分，因九月新機上市以及東南亞地區需求維持熱絡，第三季再創六年新高，營收 49 億元，年增 3%；半導體業務，則受惠於 AI 熱潮帶動業者持續拉貨，營收 382 億元續創同期新高，年增 8%。

在營運效率方面，受惠商品組合優化，聯強第三季毛利率達 4.33% 創同期新高，營業費用率則因經濟規模擴大降至 1.98% 的十年新低，帶動營業淨利年增 34% 達 26 億元，營業淨利率 2.35% 亦創同期新高。