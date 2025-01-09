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鉅亨速報

營收速報 - 聯合再生(3576)12月營收9.96億元年增率高達37.88％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 18:15


聯合再生(3576-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣9.96億元，年增率37.88%，月增率241.41%。

今年1-12月累計營收為57.84億元，累計年增率-53.79%。

最新價為9.44元，近5日股價下跌-6.53%，相關光 電 業下跌-0.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2434 張
  • 外資買賣超：+2452 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 9.96億 38% 241%
24/11 2.92億 -61% -4%
24/10 3.03億 -61% -29%
24/9 4.27億 -49% -8%
24/8 4.63億 -49% 4%
24/7 4.45億 -50% -4%

聯合再生(3576-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售(1) 太陽能電池及相關系統。(2)太陽能發電模組及晶圓。(3) 兼營與本公司產品相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收聯合再生

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