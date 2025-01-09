營收速報 - 聯合再生(3576)12月營收9.96億元年增率高達37.88％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 18:15
今年1-12月累計營收為57.84億元，累計年增率-53.79%。
最新價為9.44元，近5日股價下跌-6.53%，相關光 電 業下跌-0.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2434 張
- 外資買賣超：+2452 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-18 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|9.96億
|38%
|241%
|24/11
|2.92億
|-61%
|-4%
|24/10
|3.03億
|-61%
|-29%
|24/9
|4.27億
|-49%
|-8%
|24/8
|4.63億
|-49%
|4%
|24/7
|4.45億
|-50%
|-4%
聯合再生(3576-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售(1) 太陽能電池及相關系統。(2)太陽能發電模組及晶圓。(3) 兼營與本公司產品相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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