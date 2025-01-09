營收速報 - 宏盛(2534)12月營收9.39億元年增率高達665.76％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 16:15
今年1-12月累計營收為20.93億元，累計年增率-18.02%。
最新價為26.25元，近5日股價上漲2.35%，相關建材營造下跌-1.58%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+156 張
- 外資買賣超：+132 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+24 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|9.39億
|666%
|1110%
|24/11
|7,762萬
|-48%
|-26%
|24/10
|1.05億
|-36%
|63%
|24/9
|6,453萬
|-61%
|-33%
|24/8
|9,606萬
|-50%
|-35%
|24/7
|1.47億
|-4%
|45%
宏盛(2534-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅及商業大樓出售出租業務。房屋租售之介紹業務。室內裝潢之設計及施工業務(現場僅作辦公室使用)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 濱川(1569)12月營收3.10億元年增率高達32.19％
- 營收速報 - 華榮(1608)12月營收9.16億元年增率高達28.9％
- 營收速報 - 英業達(2356)12月營收722.64億元年增率高達66.01％
- 營收速報 - 燿華(2367)12月營收15.20億元年增率高達39.16％
上一篇
下一篇