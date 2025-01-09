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鉅亨速報

營收速報 - 宏盛(2534)12月營收9.39億元年增率高達665.76％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 16:15


宏盛(2534-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣9.39億元，年增率665.76%，月增率1110.33%。

今年1-12月累計營收為20.93億元，累計年增率-18.02%。

最新價為26.25元，近5日股價上漲2.35%，相關建材營造下跌-1.58%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+156 張
  • 外資買賣超：+132 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+24 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 9.39億 666% 1110%
24/11 7,762萬 -48% -26%
24/10 1.05億 -36% 63%
24/9 6,453萬 -61% -33%
24/8 9,606萬 -50% -35%
24/7 1.47億 -4% 45%

宏盛(2534-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅及商業大樓出售出租業務。房屋租售之介紹業務。室內裝潢之設計及施工業務(現場僅作辦公室使用)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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