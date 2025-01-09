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鉅亨速報

營收速報 - 三商電(2427)12月營收8.55億元年增率高達31.17％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 18:15


三商電(2427-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣8.55億元，年增率31.17%，月增率261.21%。

今年1-12月累計營收為48.73億元，累計年增率22.72%。

最新價為27.1元，近5日股價下跌-4.07%，相關資訊服務上漲0.65%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-398 張
  • 外資買賣超：-324 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-74 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 8.55億 31% 261%
24/11 2.37億 -35% -42%
24/10 4.07億 48% -23%
24/9 5.28億 30% 124%
24/8 2.36億 -26% -14%
24/7 2.73億 4% -9%

三商電(2427-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收三商電

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