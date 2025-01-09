營收速報 - 三商電(2427)12月營收8.55億元年增率高達31.17％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 18:15
今年1-12月累計營收為48.73億元，累計年增率22.72%。
最新價為27.1元，近5日股價下跌-4.07%，相關資訊服務上漲0.65%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-398 張
- 外資買賣超：-324 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-74 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|8.55億
|31%
|261%
|24/11
|2.37億
|-35%
|-42%
|24/10
|4.07億
|48%
|-23%
|24/9
|5.28億
|30%
|124%
|24/8
|2.36億
|-26%
|-14%
|24/7
|2.73億
|4%
|-9%
三商電(2427-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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