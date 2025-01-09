營收速報 - 南光(1752)12月營收1.98億元年增率高達41.5％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 18:15
今年1-12月累計營收為22.00億元，累計年增率2.31%。
最新價為41.2元，近5日股價上漲0.37%，相關生技醫療上漲5.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+39 張
- 外資買賣超：+36 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1.98億
|42%
|20%
|24/11
|1.65億
|-6%
|-24%
|24/10
|2.16億
|8%
|14%
|24/9
|1.89億
|13%
|2%
|24/8
|1.85億
|-4%
|-10%
|24/7
|2.06億
|17%
|30%
南光(1752-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥、醫療器材、動物藥品、飼料添加物、化妝品之製造加工買賣。塑膠原料、塑膠瓶之製造加工買賣。食品製造加工買賣業務及前項有關進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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