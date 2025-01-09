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鉅亨速報

營收速報 - 南光(1752)12月營收1.98億元年增率高達41.5％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 18:15


南光(1752-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.98億元，年增率41.5%，月增率19.95%。

今年1-12月累計營收為22.00億元，累計年增率2.31%。

最新價為41.2元，近5日股價上漲0.37%，相關生技醫療上漲5.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+39 張
  • 外資買賣超：+36 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1.98億 42% 20%
24/11 1.65億 -6% -24%
24/10 2.16億 8% 14%
24/9 1.89億 13% 2%
24/8 1.85億 -4% -10%
24/7 2.06億 17% 30%

南光(1752-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥、醫療器材、動物藥品、飼料添加物、化妝品之製造加工買賣。塑膠原料、塑膠瓶之製造加工買賣。食品製造加工買賣業務及前項有關進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收南光

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