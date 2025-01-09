營收速報 - 太空梭(2440)12月營收3.94億元年增率高達34.93％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 18:15
今年1-12月累計營收為39.83億元，累計年增率34.81%。
最新價為12元，近5日股價下跌-5.14%，相關零組件業上漲0.31%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-167 張
- 外資買賣超：-168 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|3.94億
|35%
|1%
|24/11
|3.91億
|38%
|18%
|24/10
|3.31億
|29%
|8%
|24/9
|3.07億
|9%
|4%
|24/8
|2.96億
|5%
|-19%
|24/7
|3.67億
|57%
|-2%
太空梭(2440-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為3C產品用線。3C連接組裝產品。銅材。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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