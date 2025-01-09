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鉅亨速報

營收速報 - 太空梭(2440)12月營收3.94億元年增率高達34.93％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 18:15


太空梭(2440-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣3.94億元，年增率34.93%，月增率0.67%。

今年1-12月累計營收為39.83億元，累計年增率34.81%。

最新價為12元，近5日股價下跌-5.14%，相關零組件業上漲0.31%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-167 張
  • 外資買賣超：-168 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 3.94億 35% 1%
24/11 3.91億 38% 18%
24/10 3.31億 29% 8%
24/9 3.07億 9% 4%
24/8 2.96億 5% -19%
24/7 3.67億 57% -2%

太空梭(2440-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為3C產品用線。3C連接組裝產品。銅材。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收太空梭

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