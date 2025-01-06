search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

中磊去年12月營收53.2億元年月雙增 新品齊發前景看俏

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-06 18:05

cover image of news article
中磊去年12月營收53.2億元年月雙增 新品齊發前景看俏。(圖：shutterstock)

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (6) 日公告去年 12 月營收 53.2 億元，呈年月雙增，全年營收 567.9 億元；中磊 2025 年搭上 TP-Link 遭禁的轉單效應、以及 WiFi 7、DOCSIS 4.0、10G PON、5G FWA 等新產品的出貨，前景看俏。

中磊 2024 年 12 月營收為 53.2 億元，月增 20.06%、年增 2.6%、全年營收 567.9 億元、較去年同期減少 9.3%。


中磊日前指出，目前已完成全球布局，菲律賓、中國、印度、墨西哥、台灣廠皆正面成長，而 WiFi 7 DOCSIS 4.0、10G PON、5G FWA 等新產品也將於今年出貨，目前已經在研究下一代產品 WiFi 8。

文章標籤

中磊網通5G

相關行情

台股首頁我要存股
中磊120.5-2.03%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.83
加權指數法興(購) 槓桿6.66
加權指數法興(售) 槓桿7.59
加權指數法興(售) 槓桿7.72

鉅亨贏指標

了解更多

#均線指標下殺

中強短弱
中磊

79.17%

勝率

延伸閱讀


Empty