中磊去年12月營收53.2億元年月雙增 新品齊發前景看俏

網通廠中磊 ( 5388-TW ) 今 (6) 日公告去年 12 月營收 53.2 億元，呈年月雙增，全年營收 567.9 億元；中磊 2025 年搭上 TP-Link 遭禁的轉單效應、以及 WiFi 7、DOCSIS 4.0、10G PON、5G FWA 等新產品的出貨，前景看俏。

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中磊日前指出，目前已完成全球布局，菲律賓、中國、印度、墨西哥、台灣廠皆正面成長，而 WiFi 7 DOCSIS 4.0、10G PON、5G FWA 等新產品也將於今年出貨，目前已經在研究下一代產品 WiFi 8。