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鉅亨速報

營收速報 - 鑫聯大投控(3709)12月營收33.28億元年增率高達109.72％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15


鑫聯大投控(3709-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣33.28億元，年增率109.72%，月增率20.14%。

今年1-12月累計營收為284.12億元，累計年增率33.43%。

最新價為28.35元，近5日股價下跌-5.12%，相關電腦及週設類指數上漲1.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-194 張
  • 外資買賣超：-172 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 33.28億 110% 20%
24/11 27.70億 57% 3%
24/10 26.86億 26% -1%
24/9 27.04億 51% 10%
24/8 24.57億 42% -5%
24/7 25.80億 45% 21%

鑫聯大投控(3709-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為投資。管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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