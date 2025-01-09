營收速報 - 鑫聯大投控(3709)12月營收33.28億元年增率高達109.72％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15
鑫聯大投控(3709-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣33.28億元，年增率109.72%，月增率20.14%。
今年1-12月累計營收為284.12億元，累計年增率33.43%。
最新價為28.35元，近5日股價下跌-5.12%，相關電腦及週設類指數上漲1.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-194 張
- 外資買賣超：-172 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|33.28億
|110%
|20%
|24/11
|27.70億
|57%
|3%
|24/10
|26.86億
|26%
|-1%
|24/9
|27.04億
|51%
|10%
|24/8
|24.57億
|42%
|-5%
|24/7
|25.80億
|45%
|21%
鑫聯大投控(3709-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為投資。管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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