【新台股龍捲風】檢視行情！邁威爾故事接棒發酵

鉅亨研報 2025-01-09 16:59

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美股怎麼了？那斯達克與費半回檔，拖累台股，不過 VIX-0.67%，可望成為美股止跌反彈的訊號，道瓊上漲，傳產就要追嗎？石化龍頭台塑 (1301-TW) 持續下跌，先前市場傳聞川普上台前會有搶櫃潮，徐老師早在 12 月 9 日的 YT 節目指出持續看好電子股的未來性，今日的長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 都大跌，CPO 與 ASIC 今天又有新故事，邁威爾接棒釋出新技術，今天台股大跌，聯鈞 (3450-TW) 卻突破前高，波若威 (3163-TW) 與光環 (3231-TW) 迎來補漲行情，接下來又輪到邁威爾的故事，先前就是根據邁威爾抓到華星光 (4979-TW) 破底翻，股價從 140 飆到 200。

邁威爾 (Marvell) 在 CES 展釋出重磅訊息，宣布在客製化 AI 晶片架構有重大突破，正式整合共同封裝光學元件 (CPO) 技術，大幅提升 AI 伺服器效能，數據傳輸比線纜高 100 倍，邁威爾已經在 2024 年底與亞馬遜 AWS 簽署五年合作協議，隨邁威爾完成 CPO 整合進 AI 客製化晶片，AWS 將成首波導入的 CSP 廠，針對 CPO 族群，謝社長提醒：CPO 基本面跟不上，不過矽光子 CPO 徐老師還是持續看好，因為股票總是【漲在題材】，目前鎖定兩檔 CPO 概念股，一檔高價一檔低價，高價股的矽光子產品已經打入日商供應鏈，終端客戶包括微軟等大廠，低價股已加入矽光子聯盟，並投入 1.6T 產品開發，2025 年【紅包抽抽樂】立即加入徐老師帶提前布局 https://forms.gle/uWzA14EvbNZH8aqL8

2025 CES 登場，輝達在機器人領域，展示 Isaac 平台，為專為機器人技術開發的模擬平台，機器人概念股今天較弱，昨天提醒手中有和椿 (6215-TW) 的投資朋友以 10MA 為防守，今天股價是跌破防守價的，從 12 月 10 日低檔跟著徐老師一起佈局的人會很開心，準備一檔接著一檔，收回資金又有新的蓋牌股，輝達 RTX50 系列顯卡令人驚艷，採用 Blackwell 架構結合 AI 驅動之神經渲染技術，在效能上實現重大突破，在價格策略上，更是滿滿誠意，如 5080 售價較上一代顯卡大降逾 30%，高階顯卡功耗也與日俱增，RTX 5090 功耗達 575W，高於前一代 RTX4090 的 450W，徐老師掌握一檔個股，代號 3XXX，受惠高瓦數電源時代來臨，可望推升電源產品的出貨單價，新開發應用於 VoIP 及商用 Router 的 BBU 產品，預計 Q1 量產出貨，股價還有布局的機會，直接詢問徐老師 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

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