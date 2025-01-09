search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 伍豐(8076)12月營收2.44億元年增率高達32.4％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 16:16


伍豐(8076-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣2.44億元，年增率32.4%，月增率40.93%。

今年1-12月累計營收為22.29億元，累計年增率-12.52%。

最新價為29.35元，近5日股價下跌-2.91%，相關電腦及週設類指數上漲1.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-61 張
  • 外資買賣超：-9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-52 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 2.44億 32% 41%
24/11 1.73億 -0% 16%
24/10 1.49億 -41% -10%
24/9 1.66億 -47% 11%
24/8 1.49億 -44% -15%
24/7 1.75億 -22% -24%

伍豐(8076-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為微電腦. 商用電腦及裝備(印表機.顯示器.終端機)之配備。有關電腦硬體及軟體程式之研究開發設計業務。有關前各項產品及零件之進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收伍豐

相關行情

台股首頁我要存股
伍豐29.35-2.33%
美元/台幣32.940.17%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏弱
伍豐

88%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏弱
伍豐

88%

勝率

延伸閱讀


Empty