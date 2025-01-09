營收速報 - 伍豐(8076)12月營收2.44億元年增率高達32.4％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 16:16
今年1-12月累計營收為22.29億元，累計年增率-12.52%。
最新價為29.35元，近5日股價下跌-2.91%，相關電腦及週設類指數上漲1.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-61 張
- 外資買賣超：-9 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-52 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|2.44億
|32%
|41%
|24/11
|1.73億
|-0%
|16%
|24/10
|1.49億
|-41%
|-10%
|24/9
|1.66億
|-47%
|11%
|24/8
|1.49億
|-44%
|-15%
|24/7
|1.75億
|-22%
|-24%
伍豐(8076-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為微電腦. 商用電腦及裝備(印表機.顯示器.終端機)之配備。有關電腦硬體及軟體程式之研究開發設計業務。有關前各項產品及零件之進出口業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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