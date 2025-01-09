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鉅亨速報

營收速報 - 憶聲(3024)12月營收6.62億元年增率高達576.4％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15


憶聲(3024-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣6.62億元，年增率576.4%，月增率77.63%。

今年1-12月累計營收為24.95億元，累計年增率63.45%。

最新價為19.15元，近5日股價上漲2.89%，相關光 電 業下跌-0.71%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+268 張
  • 外資買賣超：+281 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 6.62億 576% 78%
24/11 3.72億 278% 20%
24/10 3.11億 105% 210%
24/9 1.01億 -20% -25%
24/8 1.33億 33% -9%
24/7 1.46億 16% 22%

憶聲(3024-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子製造事業體系。流通服務事業體系。倉儲物流事業體系。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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