營收速報 - 憶聲(3024)12月營收6.62億元年增率高達576.4％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15
今年1-12月累計營收為24.95億元，累計年增率63.45%。
最新價為19.15元，近5日股價上漲2.89%，相關光 電 業下跌-0.71%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+268 張
- 外資買賣超：+281 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|6.62億
|576%
|78%
|24/11
|3.72億
|278%
|20%
|24/10
|3.11億
|105%
|210%
|24/9
|1.01億
|-20%
|-25%
|24/8
|1.33億
|33%
|-9%
|24/7
|1.46億
|16%
|22%
憶聲(3024-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子製造事業體系。流通服務事業體系。倉儲物流事業體系。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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