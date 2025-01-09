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鉅亨速報

營收速報 - 陽明(2609)12月營收172.49億元年增率高達62.02％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15


陽明(2609-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣172.49億元，年增率62.02%，月增率-1.31%。

今年1-12月累計營收為2,229.49億元，累計年增率58.38%。

最新價為72.6元，近5日股價上漲2.51%，相關航 運 業上漲2.04%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-12486 張
  • 外資買賣超：-13767 張
  • 投信買賣超：+3552 張
  • 自營商買賣超：-2271 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 172.49億 62% -1%
24/11 174.78億 60% -8%
24/10 189.93億 68% -12%
24/9 216.20億 77% -16%
24/8 257.60億 111% 1%
24/7 254.58億 122% 23%

陽明(2609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為國內外水上貨運、客運業務之經營。倉庫、碼頭、拖船、駁船、貨櫃集散場站業務之經營。船舶、貨櫃及車架之修理、租賃、買賣業務之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收陽明

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