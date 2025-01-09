營收速報 - 陽明(2609)12月營收172.49億元年增率高達62.02％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15
今年1-12月累計營收為2,229.49億元，累計年增率58.38%。
最新價為72.6元，近5日股價上漲2.51%，相關航 運 業上漲2.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-12486 張
- 外資買賣超：-13767 張
- 投信買賣超：+3552 張
- 自營商買賣超：-2271 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|172.49億
|62%
|-1%
|24/11
|174.78億
|60%
|-8%
|24/10
|189.93億
|68%
|-12%
|24/9
|216.20億
|77%
|-16%
|24/8
|257.60億
|111%
|1%
|24/7
|254.58億
|122%
|23%
陽明(2609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為國內外水上貨運、客運業務之經營。倉庫、碼頭、拖船、駁船、貨櫃集散場站業務之經營。船舶、貨櫃及車架之修理、租賃、買賣業務之經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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