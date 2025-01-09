營收速報 - 長榮(2603)12月營收381.37億元年增率高達61.41％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15
今年1-12月累計營收為4,635.12億元，累計年增率67.51%。
最新價為212元，近5日股價上漲1.78%，相關航 運 業上漲2.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-23996 張
- 外資買賣超：-21876 張
- 投信買賣超：-2158 張
- 自營商買賣超：+38 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|381.37億
|61%
|6%
|24/11
|360.93億
|59%
|-13%
|24/10
|415.26億
|78%
|-7%
|24/9
|446.37億
|82%
|-17%
|24/8
|537.59億
|116%
|-1%
|24/7
|543.97億
|132%
|29%
長榮(2603-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為G301011船舶運送業、G401011船務代理業。G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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