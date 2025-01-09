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鉅亨速報

營收速報 - 長榮(2603)12月營收381.37億元年增率高達61.41％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15


長榮(2603-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣381.37億元，年增率61.41%，月增率5.66%。

今年1-12月累計營收為4,635.12億元，累計年增率67.51%。

最新價為212元，近5日股價上漲1.78%，相關航 運 業上漲2.04%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-23996 張
  • 外資買賣超：-21876 張
  • 投信買賣超：-2158 張
  • 自營商買賣超：+38 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 381.37億 61% 6%
24/11 360.93億 59% -13%
24/10 415.26億 78% -7%
24/9 446.37億 82% -17%
24/8 537.59億 116% -1%
24/7 543.97億 132% 29%

長榮(2603-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為G301011船舶運送業、G401011船務代理業。G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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