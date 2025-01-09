營收速報 - 麗正(2302)12月營收6,704萬元年增率高達43.92％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15
今年1-12月累計營收為7.57億元，累計年增率5.9%。
最新價為19.45元，近5日股價上漲6.15%，相關半導體業上漲2.51%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-268 張
- 外資買賣超：-259 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|6,704萬
|44%
|-6%
|24/11
|7,153萬
|58%
|7%
|24/10
|6,682萬
|32%
|-2%
|24/9
|6,830萬
|22%
|0%
|24/8
|6,811萬
|5%
|5%
|24/7
|6,499萬
|-7%
|6%
麗正(2302-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種電子整流二極體及半導體零件，一般精密電子器材製造及銷售。代理國內外廠商電子產品銷售等業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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