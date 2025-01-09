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鉅亨速報

營收速報 - 合機(1618)12月營收8.20億元年增率高達143.91％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15


合機(1618-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣8.20億元，年增率143.91%，月增率162.61%。

今年1-12月累計營收為46.75億元，累計年增率4.29%。

最新價為47.1元，近5日股價上漲1.8%，相關電器電纜下跌-2.79%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+39 張
  • 外資買賣超：+80 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-41 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 8.20億 144% 163%
24/11 3.12億 -60% 42%
24/10 2.20億 16% -20%
24/9 2.77億 -42% -43%
24/8 4.89億 -30% -16%
24/7 5.80億 151% 96%

合機(1618-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、金屬之製造、加工、銷售。電機、電氣器材及絕緣體材料之製造、加工、銷售。前項各業務之進出口貿易、代理及經銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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