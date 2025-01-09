營收速報 - 合機(1618)12月營收8.20億元年增率高達143.91％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15
今年1-12月累計營收為46.75億元，累計年增率4.29%。
最新價為47.1元，近5日股價上漲1.8%，相關電器電纜下跌-2.79%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+39 張
- 外資買賣超：+80 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-41 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|8.20億
|144%
|163%
|24/11
|3.12億
|-60%
|42%
|24/10
|2.20億
|16%
|-20%
|24/9
|2.77億
|-42%
|-43%
|24/8
|4.89億
|-30%
|-16%
|24/7
|5.80億
|151%
|96%
合機(1618-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、金屬之製造、加工、銷售。電機、電氣器材及絕緣體材料之製造、加工、銷售。前項各業務之進出口貿易、代理及經銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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