營收速報 - 聲寶(1604)12月營收8.44億元年增率高達36.78％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15
今年1-12月累計營收為94.94億元，累計年增率6.8%。
最新價為27.95元，近5日股價上漲0.18%，相關電器電纜下跌-2.79%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-82 張
- 外資買賣超：-77 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|8.44億
|37%
|9%
|24/11
|7.74億
|14%
|11%
|24/10
|6.96億
|3%
|6%
|24/9
|6.55億
|9%
|-16%
|24/8
|7.78億
|13%
|-7%
|24/7
|8.32億
|1%
|6%
聲寶(1604-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為電子.電化等製品之製造.加工.承攬.批發.零售等業務。電子.電化等製品及汽車之買賣、保養、修理等業務。倉儲業務之經營，有關進出口業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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