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鉅亨速報

營收速報 - 聲寶(1604)12月營收8.44億元年增率高達36.78％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15


聲寶(1604-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣8.44億元，年增率36.78%，月增率9.03%。

今年1-12月累計營收為94.94億元，累計年增率6.8%。

最新價為27.95元，近5日股價上漲0.18%，相關電器電纜下跌-2.79%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-82 張
  • 外資買賣超：-77 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 8.44億 37% 9%
24/11 7.74億 14% 11%
24/10 6.96億 3% 6%
24/9 6.55億 9% -16%
24/8 7.78億 13% -7%
24/7 8.32億 1% 6%

聲寶(1604-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為電子.電化等製品之製造.加工.承攬.批發.零售等業務。電子.電化等製品及汽車之買賣、保養、修理等業務。倉儲業務之經營，有關進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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