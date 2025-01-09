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營收速報 - 強盛新(1463)12月營收3.78億元年增率高達1346.01％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15


強盛新(1463-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣3.78億元，年增率1346.01%，月增率1214.19%。

今年1-12月累計營收為6.38億元，累計年增率82.79%。

最新價為25.05元，近5日股價上漲2.21%，相關紡織纖維下跌0%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+49 張
  • 外資買賣超：+47 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 3.78億 1346% 1214%
24/11 2,876萬 -11% 126%
24/10 1,273萬 -58% -34%
24/9 1,921萬 -49% -31%
24/8 2,779萬 -28% 10%
24/7 2,516萬 -3% 83%

強盛新(1463-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為染整代工。成品布銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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