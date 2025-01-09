營收速報 - 強盛新(1463)12月營收3.78億元年增率高達1346.01％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15
強盛新(1463-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣3.78億元，年增率1346.01%，月增率1214.19%。
今年1-12月累計營收為6.38億元，累計年增率82.79%。
最新價為25.05元，近5日股價上漲2.21%，相關紡織纖維下跌0%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+49 張
- 外資買賣超：+47 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|3.78億
|1346%
|1214%
|24/11
|2,876萬
|-11%
|126%
|24/10
|1,273萬
|-58%
|-34%
|24/9
|1,921萬
|-49%
|-31%
|24/8
|2,779萬
|-28%
|10%
|24/7
|2,516萬
|-3%
|83%
強盛新(1463-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為染整代工。成品布銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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