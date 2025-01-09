系微去年Q4、全年營收齊創高 今年展望樂觀

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-09 12:33

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BIOS 大廠系微 (6231-TW) 去年第四季營收達 4.28 億元，創下單季新高，累計去年全年營收達 16.15 億元，年增 20.27%，同步締造新猷，展望今年，公司正向看待營收成長、再創佳績。

系微 12 月營收 1.91 億元，月增 60.85%，年增 17.6%，第四季營收 4.28 億元，季增 3.63%，年增 15.36%，累計 2024 全年營收 16.15 億元，年增 20.27%。

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系微指出，公司近年來在 PC 及伺服器市場上同步成長，品牌形象與領先技術皆受到客戶肯定，也成為 2024 年能業績創下新高的主要原因。

總經理莊鈴文表示，系微在 AI PC 的風潮下，除了原本在 x86 市場就擁有的超過 5 成的市佔率之外，更憑藉著在 Arm 平台上的領先技術，進一步擴大 OEM 的市場。