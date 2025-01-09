避免十月罷工危機重演！美碼頭工人與海事聯盟就新的六年合約達初步協議

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-09 08:27

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美國國際碼頭工人協會 (ILA) 和美國海事聯盟 (USMX) 周三 (8 日) 就一份新的六年合約達成初步協議，結束一場引起美國總統拜登和即將上任總統川普關注的有爭議的合約之爭，並避免了威脅美國經濟的主要港口罷工。

ILA 與 USMX 發出聯合聲明說：「我們很高興地宣布，ILA 和 USMX 已就為期六年的新主要合約達成一項臨時協議，該合約有待批准，將避免 2025 年 1 月 15 日的任何停工。該協議保護現有的 ILA 工人就業崗位，並建立實施技術的框架，這些技術將在實現東岸和墨西哥灣沿岸港口現代化的同時創造更多的就業機會，使它們更安全、更有效率，並創造維持我們供應鏈強勁所需的能力。」

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聲明中還說：「這是一項雙贏的協議，它為 ILA 創造就業機會，並支持美國消費者和企業，且讓美國經濟成為全球市場的關鍵樞紐。」

這項初步協議避免了從緬因州到德州的港口可能發生的罷工，而協議仍須得到代表港口的 USMX 跟 ILA 數萬名成員的批准。

ILA 表示，將召開全員薪資會議來審查協議，然後進行投票，目前還未公佈全員薪資會議日期，而截至發稿，USMX 成員何時進行投票則還未公布。

過去幾個月以來，ILA 一直在與 USMX 進行激烈的談判，後者代表港口碼頭營運商和一些世界上最大的海運公司。雙方一直試圖下周三 (15 日) 勞動合約到期前達成協議。