汎瑋材料上櫃首日享蜜月行情 盤中漲幅逾3成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-25 11:35

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工業材料汎瑋材料 (6967-TW) 今 (25) 日每股 50 元掛牌上櫃，早盤便展開蜜月行情，股價一路上攻，最高來到 66 元，漲幅逾 3 成。

汎瑋材料主要產品分為八大類，包括導熱 / 散熱 / EMI、絕緣類、網紗及透氣膜類等，廣泛應用於手機、筆電、穿戴式裝置和電動車等領域，而在工業電腦、電動車和伺服器等新興領域的營收占比，已從 2022 年的 0.18% 提升至 2024 年上半年的 5.46%。

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對未來展望，李輝祥表示，汎瑋目前接觸和開發中的訂單較多，客戶給予的預估量也超過今年的水平，汎瑋 2025 年營收有望實現雙位數成長；而在海外布局方面，越南廠已於第三季開始小量試產，初期月產能能達新台幣 1,000 萬元，馬來西亞子公司也已經開始運作，主要服務美系客戶。