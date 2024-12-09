汎瑋材料11月營收月增7.1% 看好越南新廠增添成長動能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-09 21:46

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材料廠汎瑋材料 (6967-TW) 今 (9) 日公布 11 月合併營收 9864.1 萬元，月增 7.13%，年減 7.8%；累計前 11 個月合併營收達 2.27 億元，年增 0.42%；汎瑋指出，AI 需求帶動產品動能成長，在越南新廠產品獲客戶認證下，明年有望正面成長。

汎瑋指出，今年積極優化接單結構，累計前 11 月營收結構中，經銷業務占 25.71%、筆記型電腦 23.2%、智慧型手機 20%、伺服器 / 電動車及車用零配件 / 家電及工業電腦占 10.84%，其中伺服器、電動車及工業電腦應用的比重較去年同期明顯提升。

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展望 2025 年，汎瑋表示維持審慎樂觀，AI 技術帶動資料中心需求高漲，使伺服器材料系列訂單明顯增加，加上汽車、筆電、工業電腦等產業客戶訂單能見度良好；同時，越南新廠已完成主要國際筆電品牌廠商認證，在新產能、新客戶、利基型產品三箭齊發下，預期可為整體營運帶來正面成長。

根據 Fortune Business Insights 報告指出，全球電子化學品和材料市場規模 2023 年為 673.5 億美元，預計 2024 年將達 713.3 億美元，年複合成長率為 6.0%，至 2032 年將成長至 1,133.9 億美元；報告指出，AI 人工智慧技術與物聯網應用將帶動半導體與相關材料需求快速提升。