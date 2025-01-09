營收速報 - 2025年1月9日台股中小型公司12月營收一覽（新增346家）
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 07:55
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2025年1月9日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計780家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|聯上發-建材營造業
|5.37億
|98171.4%
|矽統-半導體業
|9,842萬
|838.2%
|太欣-半導體業
|91萬
|598.5%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|皇普-建材營造業
|53.06億
|9825838.9%
|三豐-建材營造業
|6.80億
|135286.1%
|安瑞-KY-通信網路業
|2.47億
|2475.6%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達780家。其中營收年增大於 25％有229家，年增小於-20％有101家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|90家
|介於10～50億
|>= 0%
|129家
|介於10～50億
|< 0%
|53家
|介於10～50億
|<= -20%
|59家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|139家
|小於10億
|>= 0%
|177家
|小於10億
|< 0%
|89家
|小於10億
|<= -20%
|59家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|聯上發-建材營造業
|5.37億
|98171.4%
|華友聯-建材營造業
|1.19億
|5812.7%
|欣巴巴-建材營造業
|7.64億
|1651.1%
|鏵友益-其他電子業
|6,450萬
|1004.4%
|矽統-半導體業
|9,842萬
|838.2%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|皇普-建材營造業
|53.06億
|9825838.9%
|三豐-建材營造業
|6.80億
|135286.1%
|安瑞-KY-通信網路業
|2.47億
|2475.6%
|智擎-生技醫療業
|1.55億
|571.5%
|商之器-生技醫療業
|8,575萬
|531.6%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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