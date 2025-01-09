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鉅亨速報

營收速報 - 2025年1月9日台股中小型公司12月營收一覽（新增346家）

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 07:55


本次公布12月營收一覽

截至台北時間2025年1月9日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計780家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
聯上發-建材營造業 5.37億 98171.4%
矽統-半導體業 9,842萬 838.2%
太欣-半導體業 91萬 598.5%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
皇普-建材營造業 53.06億 9825838.9%
三豐-建材營造業 6.80億 135286.1%
安瑞-KY-通信網路業 2.47億 2475.6%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達780家。其中營收年增大於 25％有229家，年增小於-20％有101家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 90家
介於10～50億 >= 0% 129家
介於10～50億 < 0% 53家
介於10～50億 <= -20% 59家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 139家
小於10億 >= 0% 177家
小於10億 < 0% 89家
小於10億 <= -20% 59家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
聯上發-建材營造業 5.37億 98171.4%
華友聯-建材營造業 1.19億 5812.7%
欣巴巴-建材營造業 7.64億 1651.1%
鏵友益-其他電子業 6,450萬 1004.4%
矽統-半導體業 9,842萬 838.2%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
皇普-建材營造業 53.06億 9825838.9%
三豐-建材營造業 6.80億 135286.1%
安瑞-KY-通信網路業 2.47億 2475.6%
智擎-生技醫療業 1.55億 571.5%
商之器-生技醫療業 8,575萬 531.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收12月營收建材營造業聯上發建材營造業聯上發

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聯上發11.85-1.66%
矽統67.5-3.30%
太欣9.73-2.70%
皇普42.90.59%
三豐%
安瑞-KY30.24.14%
華友聯122.50.41%
欣巴巴113.50.00%
鏵友益85.31.19%
智擎1031.48%
商之器23.75-0.84%

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