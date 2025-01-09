大金主馬斯克惹怒英德法 川普回應了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-09 09:20

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針對大金主、全球首富馬斯克近日發表一些關於歐洲國家的言論，美國總統當選人川普周二（7 日）在海湖莊園記者會上作出回應，稱馬斯克「很聰明」。

據美國媒體《Politico》報導，當被問及馬斯克的言論時，川普周二在記者會上稱：「我可以說馬斯克做得很好，是一個很聰明的人。」

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「我知道他針對幾個參加有關競選的人提出一些負面看法，這並不罕見。」川普說。

對此，《Politico》解讀，川普「忽視了外界對馬斯克數次攻擊歐洲國家的擔憂」。

據英國《衛報》等媒體報導，馬斯克近期在社交平台 X 上要求英國首相施凱爾辭職，稱其在擔任檢察官期間未能妥善處理一起涉及未成年少女的大規模性剝削案件。

施凱爾對此在本月 6 日批評馬斯克散布謊言和假消息，言論「已經越界」。

此外，2024 年 12 月馬格德堡耶誕市集襲擊事件發生後，馬斯克稱德國總理蕭茲應「立即辭職」。與此同時，馬斯克發文支持德國另類選擇黨，稱該黨是德國「最後的希望火花」。

德國政府發言人和政界人士認為，馬斯克公開干涉定於 2025 年 2 月舉行的德國議會下院聯邦議院選舉。