加州野火狂燒！拜登批准重大災難聲明 超過10萬人緊急撤離

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-09 11:20

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據《CNN》等媒體周三（8 日）報導，近日美國加州突發野火，超過 10 萬人緊急撤離，引發關注，美國總統拜登當天批准加州重大災難聲明。

白宮周三表示，拜登當天已批准加州重大災難聲明，將動用聯邦資源，向受野火影響的人員提供幫助。白宮說，拜登密切關注正因應加州野火的工作，定期聽取有關簡報。

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加州野火持續肆虐，截至周三下午，已造成至少 5 人死亡、至少 1,100 棟房屋損毀。加州洛杉磯仍在大面積燃燒的帕利塞茲大火，已經成為洛杉磯史上最具破壞性的火災。

據洛杉磯縣警方通報，該地區目前有至少 5 處危險性野火蔓延。其中一處野火過火面積超過 60 平方公里，洛杉磯縣東部阿爾塔迪納地區另一處野火摧毀約 100 棟房屋，過火面積超過 42 平方公里。

目前這兩處大型野火仍處於完全失控狀態，超過 1,500 名消防人員正在野火現場。

整個洛杉磯地區已有至少 10 萬居民緊急撤離，洛杉磯縣有上百萬用戶處於停電狀態，部分學校暫時停課。著名主題樂園好萊塢環球影城周三臨時關閉。

77 歲艾美獎得主詹姆斯 · 伍茲被迫撤離時分享了住家附近大火的影片，伍茲說：「我現在準備撤離，天上有很多飛機在撒水滅火。」