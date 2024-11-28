〈穎崴法說〉董座：川普若課關稅影響不大 將在馬來西亞蓋廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-28 18:10

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測試介面業者穎崴 (6515-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長王嘉煌表示，公司將進一步投資馬來西亞，原先的技術服務中心將升級為子公司，未來也將在當地建置產能，針對川普上任將對各國加徵關稅，則認為影響微乎其微。

王嘉煌指出，馬來西亞是半導體發展新重鎮，因此在去年中先設立檳城業務及技術服務中心，董事會日前也通過將進一步投資設立馬來西亞子公司，目前正在當地尋找土地建置產能，進一步強化東南亞業務及在地服務。

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川普日前宣布將對加、墨加徵 25% 關稅，以及對中新增 10% 關稅，王嘉煌認為，目前公司北美客戶營收貢獻逾 6 成，中國約 14-15%，公司直接銷往北美的比例低，客戶主要仍在台灣及東南亞生產，因此川普若加徵關稅對公司影響輕微。