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鉅亨速報

營收速報 - 振發(5426)12月營收2.03億元年增率高達63.4％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 19:15


振發(5426-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣2.03億元，年增率63.4%，月增率37.79%。

今年1-12月累計營收為14.98億元，累計年增率6.55%。

最新價為29.95元，近5日股價下跌-3.54%，相關電腦及週設類指數上漲1.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-631 張
  • 外資買賣超：-526 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-105 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 2.03億 63% 38%
24/11 1.48億 51% 6%
24/10 1.39億 33% 15%
24/9 1.21億 -0% 3%
24/8 1.18億 -8% -8%
24/7 1.29億 5% 0%

振發(5426-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為視訊解碼器外殼及其零組件。衛星碟型天線外殼及其零組件。磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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