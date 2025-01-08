營收速報 - 振發(5426)12月營收2.03億元年增率高達63.4％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 19:15
今年1-12月累計營收為14.98億元，累計年增率6.55%。
最新價為29.95元，近5日股價下跌-3.54%，相關電腦及週設類指數上漲1.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-631 張
- 外資買賣超：-526 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-105 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|2.03億
|63%
|38%
|24/11
|1.48億
|51%
|6%
|24/10
|1.39億
|33%
|15%
|24/9
|1.21億
|-0%
|3%
|24/8
|1.18億
|-8%
|-8%
|24/7
|1.29億
|5%
|0%
振發(5426-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為視訊解碼器外殼及其零組件。衛星碟型天線外殼及其零組件。磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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