元山2024全年營收38.63億年增6% 看好三大領域成長力道

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-08 18:24

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元山 (6275-TW) 今 (8) 日公告 2024 年 12 月營收達 3.05 億元，年增近 4 成，全年營收 38.62 億元，年增逾 6%。元山指出，今年持續看好車用電子、高階 IT 與生活科技等事業的成長力道。

元山 2024 年 12 月營收 3.05 億元，月減 2.05%，年增 39.6%；累計 2024 全年營收 38.63 億元，年增 6.35%。元山表示，2024 全年營收表現亮眼，主因為 2023 年底因訂單遞延出貨造成基期較低，使得 2024 全年營收年增近 4 成。

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元山提到，2024 年營運面臨諸多挑戰，包括在高階運算個人化邊緣裝置出貨不如預期，電競市場對散熱風扇汰換需求遞延，不過今年計畫將既有核心技術拓展至其他應用領域，特別是車用領域。

元山進一步說明，將根基於流體動力以及二相流散熱技術，導入至頂級豪華車款的內設裝備，包括降噪、抑振核心技術，以提升豪華車更舒適的乘車體驗，深入汽車電子散熱應用。

展望 2025 年，元山持續看好車用電子、高階 IT 與生活科技等事業的成長力道，而高雄仁武廠也預計在今年下半年啟用，將作為營運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇與模組的製造中心，以因應新訂單的需求。