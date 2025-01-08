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鉅亨速報

營收速報 - 漢翔(2634)12月營收41.98億元年增率高達27.02％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 17:15


漢翔(2634-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣41.98億元，年增率27.02%，月增率8.21%。

今年1-12月累計營收為393.38億元，累計年增率0.61%。

最新價為43.8元，近5日股價下跌-2.12%，相關航 運 業上漲2.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1446 張
  • 外資買賣超：-665 張
  • 投信買賣超：-650 張
  • 自營商買賣超：-131 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 41.98億 27% 8%
24/11 38.79億 24% 20%
24/10 32.45億 1% 27%
24/9 25.53億 -23% -20%
24/8 31.79億 -6% 9%
24/7 29.07億 -11% -7%

漢翔(2634-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為國內外軍用、民用航空及相關工業產品之發展、製造、裝修及銷售。協助國內航空工業建立中心衛星體系與制度。提供對航空工業系統之規劃、製造、整合、發展及管理之技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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