營收速報 - 漢翔(2634)12月營收41.98億元年增率高達27.02％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 17:15
今年1-12月累計營收為393.38億元，累計年增率0.61%。
最新價為43.8元，近5日股價下跌-2.12%，相關航 運 業上漲2.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1446 張
- 外資買賣超：-665 張
- 投信買賣超：-650 張
- 自營商買賣超：-131 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|41.98億
|27%
|8%
|24/11
|38.79億
|24%
|20%
|24/10
|32.45億
|1%
|27%
|24/9
|25.53億
|-23%
|-20%
|24/8
|31.79億
|-6%
|9%
|24/7
|29.07億
|-11%
|-7%
漢翔(2634-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為國內外軍用、民用航空及相關工業產品之發展、製造、裝修及銷售。協助國內航空工業建立中心衛星體系與制度。提供對航空工業系統之規劃、製造、整合、發展及管理之技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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