鉅橡終止連2年業績衰退 2024年營收達12.63億元年增11%
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-08 18:31
專業絕緣材料大廠 (8074-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，鉅橡 2024 年 12 月；營收 1.09 億元，月增 10.9%、年增 12.9%，全年營收 12.63 億元，終止 2 年的業績下滑，年增 11.6%。
鉅橡 2024 年第四季營收 3.15 億元，季減 9.06%，年增 4.4%。
鉅橡酚醛類主力產品，受惠中國大陸提前因應 2025 年元月春節前的備貨需求，使公司於去年 12 月中下旬至今年 1 月上旬，出貨動能強勁，而台灣市場則因就近生產基地，公司配合客戶存貨週轉以急單方式供貨，加上美耐板產品受惠台灣年底前居家裝修需求帶動，於 PCB 高階材料與美耐板產品雙成長下，繳出 12 月營收年月雙增表現。
鉅橡 2024 全年合併營收表現，於第一季淡季後，第二季起至第四季的單季營收都優於於 3 億元水準，且第四季合併營收達 3.15 億元，年增率 4.4%，整體而言，因受惠兩大核心業務全年營收都為雙位數成長。
展望今年，雖歷年第一季因逢節慶假期與產業庫存調節致營收動能趨緩，但今年加大推進 AI 應用落地，於 AI 伺服器與高速傳輸需求暢旺下，鉅橡憑藉 PCB 高階材料的產品競爭優勢與高市佔率，目前觀察第一季 PCB 鑽孔製程用的墊材訂單需求能見度高，而美耐板產品，除居家裝修市場，也耕耘商用裝修空間，將持續擴增台灣裝修市場版圖，逐步優化產品組合。
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