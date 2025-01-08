鉅橡終止連2年業績衰退 2024年營收達12.63億元年增11%

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鉅橡酚醛類主力產品，受惠中國大陸提前因應 2025 年元月春節前的備貨需求，使公司於去年 12 月中下旬至今年 1 月上旬，出貨動能強勁，而台灣市場則因就近生產基地，公司配合客戶存貨週轉以急單方式供貨，加上美耐板產品受惠台灣年底前居家裝修需求帶動，於 PCB 高階材料與美耐板產品雙成長下，繳出 12 月營收年月雙增表現。

展望今年，雖歷年第一季因逢節慶假期與產業庫存調節致營收動能趨緩，但今年加大推進 AI 應用落地，於 AI 伺服器與高速傳輸需求暢旺下，鉅橡憑藉 PCB 高階材料的產品競爭優勢與高市佔率，目前觀察第一季 PCB 鑽孔製程用的墊材訂單需求能見度高，而美耐板產品，除居家裝修市場，也耕耘商用裝修空間，將持續擴增台灣裝修市場版圖，逐步優化產品組合。