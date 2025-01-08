2025 最「柚」人的新酒 「CHOYA 柚子氣泡酒」在台限量上市

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-08 18:37

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日本人氣梅酒品牌 CHOYA 開春推出限量微醺新選「CHOYA 柚子氣泡酒」，精選日本四國島的高品質柚子果實，搭配細緻柔和的氣泡，帶來全新的風味體驗。CHOYA 不只對梅酒用心，秉持對酒款品質的高度堅持，「CHOYA 柚子氣泡酒」同樣遵循天然本格製程，保留了日本柚子的原汁原味，入口就能感受到酸甜爽口的柚子果香。新品全台限量 6 萬 4,000 罐，即日起於全家便利商店 (5903-TW)、家樂福量販店、Mia C"bon 限定發售中。

日本人氣梅酒品牌 CHOYA 秉持對於酒款「質、量、熟」的高度堅持，遵循高品質的釀造工藝，以本格梅酒廣獲消費者青睞。為了讓台灣消費者有機會一嘗日本柚子果實的獨特芳香，CHOYA 特別推出期間限定新品「CHOYA 柚子氣泡酒」，嚴選香氣濃郁的日本四國島柚子，遵循天然本格製程，不添加人工色素、香料、防腐劑，完整保留日本柚子的獨特芳香及新鮮果肉滋味，再加入清新萊姆果汁，為整體增添一抹清爽風韻，搭配恰到好處的細緻氣泡，於口中綻放完美的酸甜平衡滋味，新年期間的各式聚會或小酌均能輕鬆品飲。

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CHOYA 除了是全球第一的梅酒品牌之外，旗下的柚子酒同時也是日本市占率第一的品牌。本次除了限量發售的「CHOYA 柚子氣泡酒」外，台灣消費者也能購買到具有濃厚柚香的「CHOYA 柚子酒」以及清爽系的「CHOYA Sarari 柚子酒」，帶來截然不同的柚子風味體驗。