營收速報 - 台新金(2887)12月營收67.57億元年增率高達27.15％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 19:15
今年1-12月累計營收為867.71億元，累計年增率23.89%。
最新價為17.65元，近5日股價上漲1.44%，相關金融保險上漲1.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+35466 張
- 外資買賣超：-80343 張
- 投信買賣超：+115808 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|67.57億
|27%
|-5%
|24/11
|71.48億
|16%
|9%
|24/10
|65.75億
|25%
|-8%
|24/9
|71.10億
|108%
|-19%
|24/8
|88.25億
|38%
|17%
|24/7
|75.45億
|14%
|-6%
台新金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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