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鉅亨速報

營收速報 - 台新金(2887)12月營收67.57億元年增率高達27.15％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 19:15


台新金(2887-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣67.57億元，年增率27.15%，月增率-5.47%。

今年1-12月累計營收為867.71億元，累計年增率23.89%。

最新價為17.65元，近5日股價上漲1.44%，相關金融保險上漲1.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+35466 張
  • 外資買賣超：-80343 張
  • 投信買賣超：+115808 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 67.57億 27% -5%
24/11 71.48億 16% 9%
24/10 65.75億 25% -8%
24/9 71.10億 108% -19%
24/8 88.25億 38% 17%
24/7 75.45億 14% -6%

台新金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收台新金

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