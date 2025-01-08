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鉅亨速報

營收速報 - 菱光(8249)12月營收3.17億元年增率高達69.24％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 16:16


菱光(8249-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣3.17億元，年增率69.24%，月增率-31.55%。

今年1-12月累計營收為42.00億元，累計年增率37.43%。

最新價為55.7元，近5日股價下跌-7.36%，相關零組件業上漲0.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+463 張
  • 外資買賣超：+286 張
  • 投信買賣超：+3 張
  • 自營商買賣超：+174 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 3.17億 69% -32%
24/11 4.63億 170% 11%
24/10 4.17億 164% 11%
24/9 3.77億 49% -21%
24/8 4.79億 119% 8%
24/7 4.45億 69% 28%

菱光(8249-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。資料儲存及處理設備製造業。有線通信機械器材製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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