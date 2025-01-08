開綠燈！公平會不禁止「新新併」結合 2理由曝光

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-08 19:16

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公平會表示，台新金擬透過吸收合併方式，與新光金結合將更名「台新新光金融控股股份有限公司」，因兩家金控公司營業額已達公平交易法規定之結合申報門檻，因此於 2024 年 9 月 4 日向公平會申報結合。

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公平會為審理「新新併」，除徵詢產業主管機關金管會及其他金融市場參與者之意見外，另因本結合涉及兩大金控公司之間的整併，公平會為求審查周延，延長本案的審議期間，以利深入進行競爭分析。

公平會指出，台新金與新光金旗下從屬事業在銀行、人身保險、證券期貨、投信投顧及保險代理人等多項業務具有水平重疊關係；在保險、基金商品與其銷售通路方面則有上、下游垂直關係，因此，本案兼具水平結合及垂直結合的型態。

在水平結合部分，公平會指出，台新金及新光金旗下事業在銀行、人身保險、證券期貨、投信投顧、全權委託投資、保險代理人、資產管理及創投等業務之市場占有率總和未達 15%，結合對於市場集中度增加幅度有限，尚無顯著限制競爭疑慮。

在垂直結合部分，公平會認為，保險、基金商品與其銷售通路的市場參與者眾多、競爭激烈，台新金及新光金旗下事業在各個業務都不具顯著市場力，結合後不致有市場封鎖或排除其他競爭者的疑慮。