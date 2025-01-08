開綠燈！公平會不禁止「新新併」結合 2理由曝光
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-08 19:16
有關台新金 (2887-TW) 與新光金 (2888-TW) 結合案，公平會今 (8) 日委員會議決議出爐，認為本案無論是在水平結合或垂直結合，皆無顯著的限制競爭疑慮，因此不禁止結合。
公平會表示，台新金擬透過吸收合併方式，與新光金結合將更名「台新新光金融控股股份有限公司」，因兩家金控公司營業額已達公平交易法規定之結合申報門檻，因此於 2024 年 9 月 4 日向公平會申報結合。
公平會為審理「新新併」，除徵詢產業主管機關金管會及其他金融市場參與者之意見外，另因本結合涉及兩大金控公司之間的整併，公平會為求審查周延，延長本案的審議期間，以利深入進行競爭分析。
公平會指出，台新金與新光金旗下從屬事業在銀行、人身保險、證券期貨、投信投顧及保險代理人等多項業務具有水平重疊關係；在保險、基金商品與其銷售通路方面則有上、下游垂直關係，因此，本案兼具水平結合及垂直結合的型態。
在水平結合部分，公平會指出，台新金及新光金旗下事業在銀行、人身保險、證券期貨、投信投顧、全權委託投資、保險代理人、資產管理及創投等業務之市場占有率總和未達 15%，結合對於市場集中度增加幅度有限，尚無顯著限制競爭疑慮。
在垂直結合部分，公平會認為，保險、基金商品與其銷售通路的市場參與者眾多、競爭激烈，台新金及新光金旗下事業在各個業務都不具顯著市場力，結合後不致有市場封鎖或排除其他競爭者的疑慮。
公平會審查結果認為，本案結合並無顯著限制競爭不利益，依公平交易法第 13 條第 1 項規定，不禁止其結合。
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