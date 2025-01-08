製罐廠福貞-KY2024年營收89億元刷新紀錄年增8.4%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-08 19:15

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製罐廠福貞 - KY(8411-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，福貞 - KY 在 2024 年 12 月營收為 10 億元，月增 15.21%，年增 13.63%，改寫歷史次高，累計 2024 年 1-12 月營收為 89.54 億元，創新高，年增率 8.4%

福貞 - KY2024 年第四季營收 24.79 億元，季增 9.29%，年增 15.39%。

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福貞 - KY 指出，2024 年 12 月合併營收 10 億元，創單月歷史次高，也繳出月增、年增雙成長表現，主要增長動能為，傳統農曆年節前送禮及冬季飲品商機，挹注粥類食品及蛋白飲品等需求，帶動馬口鐵罐訂單需求成長，加上冬季聚餐飲啤商機，推升鋁罐的出貨表現，使集團單月營收連續三個月走升。

福貞 - KY 指出，第四季為福貞 - KY 傳統旺季，除受惠冬季飲啤需求顯現及節慶送禮剛需，去年 6 月公司建置的陝西廠於第四季開始逐步放量出貨，加上為滿足知名主力客戶充填灌裝需求擴增的永定廠，也在 12 月啟動營運，繳出第四季營收 24.79 億元的歷史次高營收紀錄。

福貞 - KY 在 2024 年受中國大陸華北市場整體鋁罐銷售不如預期，因而使陝西新廠新產能承壓，2025 年將迎來撥雲見日，主要因集團於兩岸鋁罐的主力客戶，業已持續進行中 2025 年度部分訂單招投標且展望符合內部預期，目前訂單能見度理想，且 2025 年陝西廠在單一罐型產能有機會提升至 5 億支以上，將明顯驅動集團營收及營運動能，進而帶動集團鋁罐事業業績成長。

至於馬口鐵罐事業，福貞 - KY 在 2024 年在中國大陸北方市場深耕客製化的食品罐與寵物罐，以過去兩年著墨新設備產能的開出，目前已逐步開花結果，其中寵物罐產品已與全球知名品牌，取得 5 年供銷合約，確保新產線新產品產銷量增長，加上已合作兩年的北方特殊蛋白飲品品牌，福貞將鐵罐事業從基礎罐型擴張到多元罐型市場，未來在鐵罐產品，將細化深耕客製化罐型生產，以期產品組合調整，優化毛利率表現。