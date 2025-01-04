台新金旺年會摸彩總獎金創高 吳東亮：新新併邁向最後一哩路

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-04 18:11

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台新金 (2887-TW) 今 (4) 日舉行 2025 企業旺年會，邀請金控及旗下子公司、海內外據點同仁逾 1.1 萬名員工與貴賓到場共襄盛舉，席開超過千桌，規模再創歷年新高。董事長吳東亮致詞時表示，關於眾所矚目的台新金與新光金合併案，在經過大家的努力後，已順利完成送件，持續朝向最後一哩路邁進。

吳東亮偕同夫人彭雪芬出席台新旺年會，在台上除感謝同仁一整年的辛勞與付出，為台新再創營運佳績，並期許 2025 年可以開創新局更上一層樓。吳東亮表示，台新金營運穩健成長，海外據點亦新增日本福岡支行，為企業再添營運動能。

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此外，吳東亮特別帶領團隊，與同一天也在南港展覽館舉辦旺年會的新光金團隊及同仁互道新年好，並預祝大家蛇年行大運。

台新今年旺年會不僅參與人數與摸彩獎金創新高，中獎率更是突破七成，寫下新紀錄。台新更精心準備五星級飯店佳餚，並邀請戰神啦啦隊 Taishin Wonders 上台熱力演出，一次滿足味覺與視覺饗宴。

台新也延續過往傳統，由台新員工組成表演聯隊演出，凝聚大家士氣。今年亦首次在會場設置扭蛋機與投籃機，讓員工用餐之餘，還可以參與遊戲互動，增加活動趣味性。