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鉅亨速報

營收速報 - 錼創科技-KY創(6854)12月營收1.58億元年增率高達107.2％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 15:15


錼創科技-KY創(6854-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.58億元，年增率107.2%，月增率-51.09%。

今年1-12月累計營收為17.68億元，累計年增率87.53%。

最新價為224.5元，近5日股價上漲3.5%，相關半導體業上漲4.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+122 張
  • 外資買賣超：+114 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1.58億 107% -51%
24/11 3.22億 283% 38%
24/10 2.34億 176% 6%
24/9 2.20億 180% 19%
24/8 1.84億 18% 52%
24/7 1.21億 2% -21%

錼創科技-KY創(6854-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收錼創科技-KY創

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