營收速報 - 錼創科技-KY創(6854)12月營收1.58億元年增率高達107.2％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 15:15
錼創科技-KY創(6854-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.58億元，年增率107.2%，月增率-51.09%。
今年1-12月累計營收為17.68億元，累計年增率87.53%。
最新價為224.5元，近5日股價上漲3.5%，相關半導體業上漲4.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+122 張
- 外資買賣超：+114 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1.58億
|107%
|-51%
|24/11
|3.22億
|283%
|38%
|24/10
|2.34億
|176%
|6%
|24/9
|2.20億
|180%
|19%
|24/8
|1.84億
|18%
|52%
|24/7
|1.21億
|2%
|-21%
錼創科技-KY創(6854-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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