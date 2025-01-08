第一金去年獲利連4年創新高 淨賺253億年增12.9% EPS 1.81元

第一金控 (2892-TW) 再傳捷報，今 (8) 日公布 2024 年全年獲利，連續四年創下史上新高，達新台幣 253.59 億元，年增 12.9%，每股稅後盈餘 (EPS) 達 1.81 元。除了子公司第一銀行營收表現穩定，證券的投資收益及承銷業務獲利提升，再加上人壽的投資利益增加推升純益，讓去年交出漂亮的成績單，再締新猷。