第一金去年獲利連4年創新高 淨賺253億年增12.9% EPS 1.81元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-08 17:59
第一金控 (2892-TW) 再傳捷報，今 (8) 日公布 2024 年全年獲利，連續四年創下史上新高，達新台幣 253.59 億元，年增 12.9%，每股稅後盈餘 (EPS) 達 1.81 元。除了子公司第一銀行營收表現穩定，證券的投資收益及承銷業務獲利提升，再加上人壽的投資利益增加推升純益，讓去年交出漂亮的成績單，再締新猷。
第一金指出，主要子公司第一銀行，因備抵呆帳增提，致 12 月盈餘降至 11.78 億元，月減 24.3%，但也讓覆蓋率同時提升至 819.77%，逾放比則維持在 0.17%， 淨收益較前月上揚，2024 全年稅後盈餘創下新高紀錄，達 238.06 億元，年增 10.6%。
子公司第一金證券，因投資部位及承銷業務獲利回溫帶動，12 月單月盈餘為 0.78 億元，月增 153.9%，2024 年全年稅後盈餘為 11.83 億元，年增 21.0%。
子公司第一金人壽 12 月因投資利益增加，推升單月盈餘至 0.52 億元，月增 19.9%，全年累計稅後盈餘達 5.8 億元，年增 33.3%，表現亮眼。
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