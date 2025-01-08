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營收速報 - 皇普(2528)12月營收53.06億元年增率高達999999.99％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 15:15


皇普(2528-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣53.06億元，年增率999999.99%，月增率9825838.89%。

今年1-12月累計營收為53.31億元，累計年增率188.14%。

最新價為42.9元，近5日股價上漲0.35%，相關建材營造下跌-1.9%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-561 張
  • 外資買賣超：-548 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 53.06億 0% 9825839%
24/11 5萬 157% -2%
24/10 6萬 162% -100%
24/9 2,294萬 109133% 5921%
24/8 38萬 1714% 0%
24/7 38萬 1714% -4%

皇普(2528-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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