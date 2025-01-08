營收速報 - 皇普(2528)12月營收53.06億元年增率高達999999.99％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 15:15
皇普(2528-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣53.06億元，年增率999999.99%，月增率9825838.89%。
今年1-12月累計營收為53.31億元，累計年增率188.14%。
最新價為42.9元，近5日股價上漲0.35%，相關建材營造下跌-1.9%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-561 張
- 外資買賣超：-548 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|53.06億
|0%
|9825839%
|24/11
|5萬
|157%
|-2%
|24/10
|6萬
|162%
|-100%
|24/9
|2,294萬
|109133%
|5921%
|24/8
|38萬
|1714%
|0%
|24/7
|38萬
|1714%
|-4%
皇普(2528-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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