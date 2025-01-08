群益投信：台股2025獲利有底氣 點名AI PC零組件有潛力

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-08 16:59

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群益投信今 (8) 日發表 2025 年第一季投資展望，迎接金蛇年，全球經濟可望延續溫和增長態勢，主要央行降息方向未變，因此股、債市投資契機兼備，首季建議投資人可採「蛇來運轉」投資策略來因應；在台股方面，群益投信指出，台灣出口、內需皆向好，2025 年企業獲利年增雙位數有底氣，台股中長期表現仍正向看待，AI 趨勢絕對不能錯過，並點名 AI PC 各零組件擁有規格升級的潛在動能，相關類股值得留意。

群益投信表示，「蛇」讀音接近「時」，意味著新的一年到來，尤以川普即將重返白宮開啟 2.0 時代最受矚目，亦是投資布局的好時機，建議可關注有望享放鬆監管、減稅措施之美國股市，以及受到川普關稅主義影響較輕、經濟動能強勁之印度股市，投資大眾不妨透過美股基金、印度股票基金來參與。

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「來」則意味著降息雖趨緩，但趨勢未變，債市持續迎來順風環境，以非投等債、次順位金融債等高債息資產最值留意，投資人可透過相關 ETF 或基金來佈局。

「運」代表運籌帷幄，訴求以一檔產品滿足跨資產、跨市場靈活配置的投資人便可採取多重資產基金來應對。

「轉」則代表可關注享有轉單效益與市場轉機之主題，前者以台股基金、東協基金最值關注，而在全球減碳風氣盛行，台灣也在 2025 年進入碳有價時代，具低碳轉機與商機之標的可望吸引資金目光，因此建議投資人亦不妨留意結合市值與低碳選股之台股 ESG 低碳 ETF，一次兼顧台股成長行情與碳金商機。

談及台股 2025 年展望，群益投信投研部主管陳沅易表示，2024 年台灣外銷訂單擺脫 2023 年負增長的陰霾，轉為正成長格局，內需消費也維持穩健，整體景氣狀況健康，市場預期 2025 年企業獲利可望延續雙位數增水準，

儘管川普上任後，其可能提出的貿易政策與言論或可為市場帶來波動，不過，在全球 AI 發展趨勢未變之下，仍不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體 / ODM 供應鏈完整及轉單效益擴大，因此對於台股中長期表現仍正向看待。

在投資布局方面，陳沅易指出，AI 題材仍為市場焦點，AI 伺服器與邊緣 AI 相關產品在 2025 年獲利皆預估有明顯成長，其中 AI PC 各零組件更擁有規格升級的潛在動能，相關類股表現值得留意。其他產業包括正處建置期的低軌衛星供應鏈及運動風氣盛行下之運動休閒類股亦可關注。